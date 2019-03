Como assistir a Juventus x Atlético de Madri pela Liga dos Campeões

As definições das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa têm sequência nesta terça-feira, 12, com um grande duelo, entre Juventus e Atlético de Madri, em Turim, a partir das 17h (de Brasília). A equipe espanhola entra com boa vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, mas Cristiano Ronaldo comandar uma reação da equipe italiana. O jogo será transmitido no canal de TV por assinatura TNT e na página do Facebook do Esporte Interativo.

Destaque do Real Madrid na conquista do tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões nas últimas três temporadas, Cristiano Ronaldo vive situação diferente no novo clube, pelo qual só marcou um gol em seis jogos desta edição. Mesmo assim, o técnico Massimiliano Allegri fez questão de exaltá-lo.

“Ele já marcou tantos gols nesta competição que tê-lo jogando no nosso lado é uma grande vantagem.” O craque português tem ótimo retrospecto diante do Atlético de Madrid: em 32 partidas, marcou 22 vezes. No jogo de ida, passou em branco e provocou a torcida espanhola.

Na véspera, o técnico Diego Simeone negou que o Atlético terá uma postura totalmente defensiva. “Não vamos ficar esperando a Juventus nos colocar nas cordas. Temos que nos impor.”

A outra partida desta quarta, também às 17h (de Brasília) será entre Manchester City e Schalke 04, no Etihad Stadium, na Inglaterra. A equipe britânica venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 3 a 2, e deve confirmar sua vaga nas quartas de final. O jogo não terá transmissão na TV, mas passará no Facebook do Esporte Interativo e no aplicativo EI Plus.