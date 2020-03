Como assistir a Junior Barranquilla x Flamengo pela Copa Libertadores

O Flamengo visita o Junior Barranquilla nesta quarta-feira 4, a partir das 21h30 (de Brasília), na Colômbia, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020. A partida será transmitida na TV aberta pela Rede Globo e na fechada pelo SporTV e terá descrição lance a lance do site de PLACAR.

O clube rubro-negro entra em campo para defender o título conquistado em 2019, contra o River Plate. Em 2020, a equipe do técnico Jorge Jesus já levantou os troféus da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Os títulos e a manutenção do alto rendimento credenciam o Flamengo como o principal favorito ao bicampeonato da Libertadores.

No Grupo A, o Junior Barranquilla terá missão complicada, pois disputará possivelmente o segundo lugar com os equatorianos Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, e Barcelona de Guayaquil, que sobrou na Pré-Libertadores. Para a jogo contra o Flamengo, o time colombiano terá jogadores conhecidos, como os atacantes Miguel Borja e Teo Gutiérrez. No lado rubro-negro, Rafinha, Arão, Rodrigo Caio e Bruno Henrique serão desfalques.

Prováveis escalações

Publicidade

Junior Barranquilla: Viera; Piedrahita, Rosero, Mera e Fuentes; Moreno, Sánchez, Vásquez e Cetre; Teo Gutiérrez e Borja. Técnico: Julio Comesaña.

Flamengo: Diego Alves; João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.