Como assistir a Ituano x Palmeiras pela estreia do Paulistão 2020

Ituano e Palmeiras estreiam no Campeonato Paulista 2020 nesta quarta-feira, 22, às 19h15 (de Brasília, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo, que também marca a restreeia oficial do técnico Vanderlei Luxemburgo, terá transmissão exclusiva do canal Premiere, via pay-per-view. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

Em busca de um título que não conquista desde 2008, sob o comando do próprio Luxemburgo, o Palmeiras inicia o ano motivado depois da conquista da Florida Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. O time titular que venceu o New York City no último sábado terá uma mudança: Ramires entra na vaga de Bruno Henrique, machucado. Novo capitão do time, Felipe Melo deve ser mantido como zagueiro.

O Ituano, campeão em 2014, trouxe diversos reforços, incluindo o meia Fillipe Souto e o atacante Keké, que devem ser titulares nesta quarta.

Prováveis escalações

Ituano: Rodrigo; Peri, R. Silva, Gualberto e Choco; Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; A. Aquino, Keké e Bill

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano