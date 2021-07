Como assistir a Itália x Espanha e Argentina x Colômbia

Jogo decisivo é o que não falta para o amante de futebol nesta terça-feira, 6. Na parte da tarde, acontece a primeira partida da semifinal da Eurocopa, entre Itália e Espanha. Mais tarde, no fim da noite, Argentina e Colômbia decidem o adversário do Brasil na final da Copa América. Além disso, a bola rola pelo Brasileirão.

O dia de futebol começa às 16h (de Brasília), com a semifinal da Euro entre Itália e Espanha. O jogo que acontece no Estádio de Wembley, em Londres, é a repetição da final da edição de 2012 do torneio. Na ocasião, La Roja goleou por 4 a 0 e ficou com o título. A partida será transmitida em TV aberta pela Globo e no site ge.globo, além do canal SporTV, em TV fechada.

Para o embate, a seleção italiana chega com 100% de aproveitamento e mais apelo popular, enquanto a seleção espanhola ainda é alvo de desconfiança. Porém, para a partida, o treinador italiano Roberto Mancini não contará com o ala Leonardo Spinazzola, lesionado. O espanhol Luis Enrique tem dúvidas sobre a presença do atacante Pablo Sarabia.

Entre os jogos de semifinais internacionais, às 19h30, a bola rola para Santos x Athletico Paranaense, no Brasileirão. A partida que acontece na Vila Belmiro é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitida via TNT Sports. Para o estado de São Paulo, apenas assinantes do serviço de streaming Estádio TNT Sports conseguirão assistir ao jogo.

Mais tarde, às 22h, Argentina e Colômbia jogam semifinal de Copa América e decidem o adversário do Brasil na final da competição. O embate entre a seleção argentina de Lionel Messi e a seleção colombiana de Juan Cuadrado poderá ser acompanhado no SBT e na ESPN Brasil.