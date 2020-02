Como assistir a Internacional x Universidad de Chile na Pré-Libertadores

O Internacional enfrenta a Universidad de Chile nesta terça-feira 11, a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida decisiva será transmitida apenas na TV fechada, pelo canal Fox Sports.

O Inter perdeu boa chance de vencer o jogo de ida, no Estádio Nacional do Chile, quando o meia Walter Montillo, da La U, foi expulso no início do segundo tempo. O time brasileiro dominou a partida, mas não conseguiu aproveitar as chances de gol criadas e a superioridade numérica em campo. Agora, no Beira-Rio, o Internacional precisará da vitória para avançar à terceira fase e ficar a um passo da classificação à fase de grupos.

Para o confronto decisivo, o técnico argentino Eduardo Coudet poderá promover a entrada do meia Gabriel Boschilia no time titular, após boa atuação na vitória contra o Novo Hamburgo, por 2 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. No lado chileno, a ausência de Montillo, principal criador do time, causa preocupações ao técnico Hernán Caputto, que precisará de ao menos um empate com gols para avançar.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Internacional

Goleiro: Marcelo Lomba

Defensores: Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés

Meias: Musto, Edenílson, Patrick, Gabriel Boschillia e D’Alessandro

Atacante: Paolo Guerrero

Universidad de Chile

Goleiro: De Paul

Defensores: Matías Rodríguez, Carrasco, Delpino e Beausejour

Meias: Cornejo, Espinoza, Moya e Aránguiz

Atacantes: Henríquez e Larrivey