Como assistir a Inter x Universidad Católica pela Copa Libertadores

Depois de passar por duas fases preliminares, o Internacional estreia na fase de grupos da Copa Libertadores 2020 nesta terça-feira, 3, diante do Universidad Católica, do Chile, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h15 (de Brasília). O jogo terá transmissão do SporTV, em TV fechada, e descrição, lance a lance, no site de PLACAR.

No início do ano, o novo Inter montado pelo técnico argentino Eduardo Coudet precisou eliminar Universidad de Chile e Tolima, da Colômbia, para integrar o Grupo E – que tem também o rival Grêmio e o América de Cali, que se enfrentam às 21h30 desta quarta, na Colômbia.

O Inter vem de empate em 1 a 1 com o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho e não terá o ídolo Andrés D’Alessandro, suspendo. O meia argentino deve ser substituído por Thiago Galhardo. Já a equipe chilena, líder e atual bicampeã da liga nacional, venceu o Deportes Iquique na última rodada. A Unversidad Católica é dirigida pelo argentino Ariel Holan, campeão da Sul-Americana de 2017 com o Independiente.

Prováveis escalações:

Publicidade

Inter: Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Musto, Edenílson; Thiago Galhardo; Boschilia e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Universidad Católica: Dituro; Lezcano (Rebolledo), Kusevic, Huerta e Parot; Piñares, Saavedra e Aued; Fuenzalida, Zampedri e Puch. Técnico: Ariel Holan