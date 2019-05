Como assistir a Inter x Paysandu pelas oitavas da Copa do Brasil

O Internacional recebe o Paysandu nesta quinta-feira, 23, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão exclusiva do canal SporTV.

As duas equipes estreiam na competição. O Inter conquistou a vaga nas oitavas por participar da Libertadores, enquanto o time paraense foi campeão da Copa Verde no ano passado. O momento das equipes é distinto, com o time gaúcho bem na Série A e Libertadores, e o Paysandu lutando para retornar à Série B.

O Internacional vai para o jogo com o desfalque de três titulares: o zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Patrick, que se recuperam de lesão na coxa, e o volante Rodrigo Dourado, com lesão no joelho. O técnico Odair Hellmann poderá contar com os atacantes Paolo Guerrero e Nico López, além do meia Andrés D’Alessandro.

Confira as prováveis escalações para o jogo:

Internacional:

Goleiro: Marcelo Lomba

Defensores: Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago

Meias: Rodrigo Lindoso, Edenílson e D’Alessandro

Atacantes: Nico López e Guerrero

Paysandu:

Goleiro: Mota

Defensores: Bruno Oliveira, Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço

Meias: Willyam, Jhony Douglas e Tiago Luís

Atacantes: Vinícius Leite, Nicolas e Paulo Henrique