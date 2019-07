O Internacional saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 31, recebe o Nacional, do Uruguai, no estádio Beira-Rio para confirmar a classificação. O jogo será às 19h15 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva do canal a cabo Fox Sports.

Um gol de Paolo Guerrero já no final do jogo decretou a vitória do time gaúcho por 1 a 0 sobre os uruguaios na semana passada. Um empate é suficiente para colocar a equipe dirigida por Odair Hellmann na próxima fase.

A vantagem é ainda maior se levar em conta o histórico entre as duas equipes. Inter e Nacional já se enfrentaram nove vezes pela Copa Libertadores, com boa vantagem dos brasileiros: quatro vitórias contra duas da equipe de Montevidéu, além de três empates. O detalhe é que o Inter nunca perdeu para o adversário em seus domínios pelo torneio e sequer tomou gol. Para ajudar, a equipe está invicta no Beira-Rio desde março.

O técnico Odair Hellmann deve repetir a equipe que venceu a primeira partida das oitavas de final da Libertadores. No final de semana, escalou um time reserva no Campeonato Brasileiro – dos jogadores considerados titulares, apenas o goleiro Marcelo Lomba atuou.

(Com Estadão Conteúdo)