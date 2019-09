Como assistir a Inter e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil

O Internacional enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 4, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O confronto decisivo será transmitido na TV aberta pela Rede Globo e na fechada pelo canal SporTV.

O clube gaúcho precisa apenas de um empate para chegar à final, pois venceu a primeira partida, no Mineirão, por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Edenílson. A derrota abalou o Cruzeiro e o técnico Mano Menezes pediu demissão, deixando o cargo livre para Rogério Ceni, que ainda não perdeu sob comando da equipe de Belo Horizonte.

Para o confronto, o Cruzeiro terá o desfalque do lateral-direito Luis Orejuela, convocado para a seleção colombiana, além do meia Rodriguinho, que se recupera de cirurgia para tratar um problema na região lombar. O Inter não contará com o atacante Wellington Silva, que viajou para resolver problemas pessoais, e com os volantes Rodrigo Dourado e Matheus Galdezani, os dois ainda em tratamento de lesão no joelho.

Prováveis escalações:

Internacional

Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro; Nico López e Paolo Guerrero

Cruzeiro: Fábio, Edílson, Dedé, Fabrício Bruno, Egídio, Henrique, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, Fred e Pedro Rocha