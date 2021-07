Como assistir a Inglaterra x Dinamarca e Atlético-MG x Flamengo

A quarta-feira, 7, de futebol será longa, com Eurocopa e Brasileirão. Às 16h (de Brasília) está marcado o maior jogo do dia: a semifinal da Euro entre Inglaterra e Dinamarca. A partida que será jogada em Wembley, em Londres, define o adversário da Itália na final da competição. O torcedor poderá acompanhar o jogo pelo canal fechado SporTV.

O clima do confronto certamente será de apoio aos ingleses, que jogarão em sua tradicional casa. Contudo, a seleção dinamarquesa constrói belíssima campanha no torneio, apesar da ausência do craque Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca durante a estreia da equipe na competição.

Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada começa às 18h. No horário, o jogo Bahia x Juventude terá transmissão da TNT e do Premiere, e Fortaleza x América Mineiro e Red Bull Bragantino x Cuiabá serão transmitidos apenas pelo sistema de pay-per-view do Grupo Globo.

Às 19h, Atlético Mineiro e Flamengo jogam no Mineirão, para um dos mais esperados confrontos deste Brasileirão. No mesmo horário, Palmeiras e Grêmio reeditam a final da última Copa do Brasil. O torcedor poderá assistir aos jogos no Premiere. Pouco depois, às 19h15, a bola rola para Atlético Goianiense e Sport, no canal SporTV.

Para fechar a rodada, às 21h30, o Internacional recebe o São Paulo, em partida de times com um 2021 instável, com transmissão da Globo (exceto para RJ, ES, CE, PB, RN, PI e MA), SporTV e Premiere. No mesmo horário, a partida Fluminense x Ceará poderá ser vista na Globo e no Premiere.