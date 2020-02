Como assistir a Independiente x Fortaleza pela Copa Sul-Americana

O torcedor do Fortaleza viverá um dia histórico nesta quinta-feira, 13. Pela primeira vez em mais de 100 anos de história, a equipe cearense vai disputar uma partida internacional: encara o Independiente, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Na última terça-feira, 11, a torcida do Fortaleza fez jus à ocasião e preparou uma grande festa para se despedir da delegação, invadindo a avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O técnico Rogério Ceni foi um dos mais ovacionados pela torcida, ao lado dos principais jogadores do elenco e de Clodoaldo e Rinaldo. A dupla de ataque que fez sucesso com a camisa da equipe nos anos 1990 e 2000 embarcou junto com a delegação para Buenos Aires.

O último abraço daqueles que irão apoiar daqui da capital 👊🏼🦁 Muito obrigado, Nação! #NaSulaComAEsporteNet #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/q5dFBWXF4A — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 11, 2020

O jogo da volta está marcado para 27 de fevereiro, no Castelão, em Fortaleza. Quem avançar, terá de esperar um sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase.

Prováveis escalações:

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza e Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Domingo Blanco, Lucas Romero e Cecilio Domínguez; Leandro Fernández e Silvio Romero. Técnico: Lucas Pusineri

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno; Felipe, Mariano Vázquez, Juninho e Romarinho; Wellington Paulista e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni