Como assistir a Holanda x Suécia pela semifinal da Copa feminina

A Holanda enfrenta a Suécia nesta quarta-feira, 3, a partir das 16h (de Brasília), em Lyon, na França, em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O confronto terá transmissão exclusiva na TV fechada pelo canal SporTV.

A seleção holandesa tem leve favoritismo no duelo, porque, apesar de não ter a tradição da Suécia no futebol feminino, foi campeã da última Eurocopa e tem 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. A equipe holandesa poderá contar com a meia do Barcelona, Lieke Martens, eleita pela Fifa como a melhor jogadora do mundo em 2017.

A Suécia participou de todas as edições do Mundial e já foi vice-campeã em 2003, mas tenta recuperar o prestígio como potência do futebol feminino. As suecas só têm uma derrota na competição, justamente para os Estados Unidos, que aguardam o vencedor do confronto desta quarta na final da Copa do Mundo, no próximo domingo, às 12h (de Brasília), em Lyon.