Como assistir a Grêmio x Inter pela final do segundo turno do Gaúcho

Grêmio e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 5, a partir das 21h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio valendo o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho e uma vaga na decisão do Estadual, diante do Caxias. Se houver empate no tempo normal, o jogo será decidido nos pênaltis. O Grenal 426 será transmitido em TV aberta pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e pelo canal Premiere, em TV fechada, para todo o Brasil.

O jogo acontece com portões fechados, cumprindo o protocolo de combate ao coronavírus. Invicto no returno, o Grêmio é o mandante por ter a melhor campanha. O clube tricolor também leva vantagem no confronto direto diante do rival em 2020: e três Grenais, venceu dois pelo Gaúchão e empatou um pela Libertadores. Na semifinal do returno, o Grêmio bateu o Novo Hamburgo por 4 a 3, enquanto o Inter goleou o Esportivo por 4 a 0, no Beira-Rio.

No Grêmio, a principal dúvida está na lateral direita: Victor Ferraz, ausente na semifinal por dores musculares, pode voltar ao time na vaga de Orejuela. Everton Cebolinha deve ir para o jogo apesar das negociações avançadas para sua venda ao Benfica.

O Inter não terá o lateral Saravia, expulso na semifinal, que será substituído por Rodinei, nem o ídolo Andrés D’Alessandro, que nem sequer poderá ficar no banco, pois foi condenado a dois jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva gaúcho por discutir com o presidente da federação, Luciano Hocsman.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Boschilla, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme; Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet