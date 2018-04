Copa do Brasil: como assistir a Goiás x Grêmio e Vitória x Corinthians

O Corinthians estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, em Salvador. A partida só terá transmissão em TV fechada, pelo canal Fox Sports. No mesmo horário, o Grêmio visita o Goiás no Serra Dourada, com transmissão do SporTV.

Ausentes das primeiras eliminatórias da Copa do Brasil porque estão na Libertadores, Corinthians e Grêmio entram como favoritos na reta final da competição. O time paulista, atual campeão brasileiro, enfrenta o Vitória, que eliminou o Internacional nos pênaltis. Já a equipe gaúcha, atual campeã da Libertadores, encara o Goiás, que passou pelo Avaí.