Como assistir a Fortaleza x Independiente pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza encara o Independiente, da Argentina, na noite desta quinta-feira, 27, a partir das 21h30 (de Brasilia) em busca de uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, primeira competição internacional da história do clube cearense. No jogo de ida, em Avellaneda, o clube argentino venceu por 1 a 0. A partida desta noite no Castelão terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Com a derrota mínima fora de casa e devido à regra do gol qualificado, o Fortaleza precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Triunfo brasileiro por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Independiente joga por empate, vitória ou até derrotas por 2 a 1, 3 a 2 e assim por diante. Quem avançar, terá de esperar um sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase.

O técnico Rogério Ceni poupou diversos jogadores nas últimas partidas, pensando no duelo desta noite. Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista devem formar o ataque da equipe, que precisa de gols. O Independiente, que não tem mais chance de classificação para as copas continentais pelo Campeonato Argentino, também dá prioridade máxima ao duelo.

Prováveis escalações:

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Michel e Bruno Melo; Felipe, Mariano Vázquez, Juninho e Romarinho; Wellington Paulista e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza e Gastón Silva; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco e Togni; Leandro Fernández e Silvio Romero. Técnico: Lucas Pusineri.