O Flamengo receberá o Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A torcida está proibida de entrar no estádio após confusão na final da Copa Sul-americana do ano passado.

O jogo terá transmissão ao vivo pela televisão. A Globo Rio e a rede, por antena parabólica e alguns Estados do Brasil, transmitirá a partida em TV aberta. O canal Fox Sports terá exclusividade na TV fechada.