Como assistir a Flamengo x Fluminense pela final do Campeonato Carioca

O controverso Campeonato Carioca de 2020 chega ao fim nesta quarta-feira, 15. Flamengo e Fluminense fazem a decisão no Maracanã, que estará vazio em respeito ao protocolo do coronavírus, às 21h de Brasília. O clássico que pode marcar a despedida do técnico rubro-negro Jorge Jesus será transmitida na FlaTV, o canal do clube no Youtube, e desta vez também em TV aberta, no SBT, para todo o Brasil.

O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, joga por um empate para erguer novamente o troféu Estadual. O time, porém, terá o desfalque de seu principal jogador, o atacante Gabriel Barbosa, expulso na última partida. Vitória simples do Fluminense levará a decisão para as penalidades.

No capítulo final do imbróglio envolvendo os direitos de transmissão do campeonato, do qual a Globo rescindiu contrato alegando quebra de exclusividade, o Flamengo, mandante da partida, voltou a fazer uso da Medida Provisória 984/2020 e, além de transmitir o jogo em seu canal próprio, cedeu a partida para a emissora de Silvio Santos. A partida no SBT terá narração de Téo José, cedido pela Fox Sports, e comentários dos ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson.

A primeira final foi transmitida na FluTV, com pico de audiência de 3,2 milhões de pessoas. Antes, na decisão da Taça Rio, o canal tricolor registrou o recorde de uma live no YouTube: de 3,6 milhões de pessoas simultaneamente. Apesar dos números bastante relevantes para a plataforma, os patrocinadores do Flamengo pressionaram a diretoria para que o jogo fosse mostrado em TV aberta, cujo alcance é bem maior. Para concorrer com o SBT, a Globo decidiu transmitir na mesma faixa de horário, além do Jornal Nacional e da novela Fina Estampa, um filme inédito: Jumanji, Bem-Vindo à Selva.

Para o jogo final, ambas as equipes terão desfalques. Além de Gabigol, que foi expulso de forma controversa nos minutos finais da primeira partida, o Flamengo não terá à disposição o lateral João Lucas, que testou positivo para coronavírus e segue em quarentena. Pedro, jogador revelado pelo rival e autor de gols nas duas últimas partidas, deve assumir o comando do ataque.

O Fluminense novamente não poderá contar com o centroavante Fred, grande reforço do clube para a temporada, lesionado. A novidade é a presença do meia Paulo Henrique Ganso, que se recuperou de uma lombalgia, e foi relacionado, mas deve começar no banco de reservas.

O Flamengo pode conquistar seu quarto troféu em 2020 (já faturou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara), mas vive a expectativa pelo posicionamento do treinador Jorge Jesus. Veículos de imprensa de Portugal já dão como certo o seu retorno ao Benfica ao final do Estadual.

Prováveis escalações:

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson (Diego), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Jesus

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe e Nenê; Marcos Paulo e Evanílson. Técnico: Odair Hellmann