Como assistir a Flamengo x Barcelona do Equador pela Copa Libertadores

O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nesta quarta-feira 11, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América. O jogo será transmitido na TV aberta do Rio de Janeiro pela Rede Globo e na fechada, para todo o Brasil, pelo SporTV. O site de PLACAR fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

O atual campeão venceu a partida de estreia diante do Junior Barranquilla, por 2 a 1, na Colômbia e agora busca a liderança isolada do Grupo A, em seu primeiro jogo em casa. O Flamengo, além do bom resultado contra o time colombiano, já conquistou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, em 2020.

O técnico Jorge Jesus terá reforços para o jogo contra o Barcelona, pois os laterais Filipe Luís e Rafinha, titulares do time, estão recuperados de lesão e vão a campo. O comandante português, no entanto, ainda não terá força máxima, pois o volante Willian Arão foi expulso na estreia e terá de cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Continua após a publicidade

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gérson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus. Técnico: Fabián Bustos

Barcelona-EQU: Mendoza; Velasco, Aimar, Riveros e Castillo; Gabriel Marques, Piñatares, Damián Díaz e Emmanuel Martínez; Fidel Martínez e Jonatan Álvez