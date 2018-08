Como assistir à final da Supercopa entre Atlético de Madri e Real Madrid

A decisão da Supercopa da Europa acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Tallinn, na Estônia, mas não terá transmissão de TV no Brasil. Os direitos do jogo entre Atlético de Madri e Real Madrid pertencem ao Facebook, que conquistou os direitos de TV aberta na Liga dos Campeões a partir deste ano. Dono dos direitos da TV fechada, o Esporte Interativo deixou de existir como canal na semana passada, deixando alguns jogos sem transmissão.

Dessa forma, a partida desta quarta-feira será transmitido pela página do Esporte Interativo e da Uefa no Facebook, além do aplicativo do Esporte Interativo Plus, para assinantes. O jogo reúne o atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid, e o campeão da Liga Europa, Atlético de Madri.

A final será disputada em jogo único e será o primeiro oficial do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, negociado com a Juventus no final da última temporada. Vinícius Júnior, recém-chegado à equipe poderá fazer sua estreia contra o rival da cidade. O jogo também marca a estreia oficial de Julen Lopetegui no comando, após saída de Zidane.

O Atlético de Madri, ainda dirigido pelo argentino Diego Simeone, tem como principal destaque o francês Antoine Griezmann, campeão da última Copa do Mundo com a França. Diego Costa, ídolo da torcida, voltou ao time na última temporada e é companheiro de ataque do francês.