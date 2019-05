Como assistir à final da Liga dos Campeões Feminina entre Barcelona x Lyon

O Barcelona enfrenta o Lyon neste sábado, 18, a partir das 13h (de Brasília), na arena Groupama, na Hungria, em partida válida pela final da Liga dos Campeões de futebol feminino. A partida decisiva terá transmissão na TV fechada, pelo canal ESPN Extra.

O time francês é o atual tricampeão da competição e equipe mais dominante do mundo nas últimas temporadas. Um dos motivos para o sucesso do Lyon é a presença das principais jogadoras do mundo atualmente. O clube tem sete entre as 15 melhores atletas, segundo as listas dos prêmios The Best, da Fifa, e Bola de Ouro, da revista France Football.

A atacante norueguesa Ada Hegerberg é o destaque do Lyon. A jogadora de 23 anos foi eleita a Bola de Ouro da última temporada e é a principal goleadora do time no ano, com 23 gols em 26 jogos. A meia alemã Dzsenifer Marozsan, também do time francês, ficou em terceiro na disputa do prêmio.

O Barcelona também conta com uma jogadora do calibre de Hegerberg e Marozsan. A meia-atacante holandesa Lieke Martens, de 25 anos, foi eleita a melhor do mundo pela Fifa em 2017, depois de levar a Holanda ao título da Eurocopa. Martens é a artilheira do time catalão na temporada, com 13 gols em 28 jogos. A atacante brasileira Andressa Alves também é destaque do clube, com sete gols marcados em 33 partidas.