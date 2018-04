Como assistir a Estudiantes x Santos pela Libertadores

O Santos fará sua terceira partida pela Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Estudiantes no estádio Centenário, em Quilmes (região metropolitana de Buenos Aires), na Argentina. O jogo que vale a liderança do grupo F terá transmissão do SporTV.

Terceiro colocado da chave, com os três pontos pela vitória sobre o uruguaio Nacional, o Santos quer deixar para trás a má impressão do seu único jogo como visitante nesta Libertadores, em Cuzco, no Peru, onde perdeu para o Real Garcilaso por 2 a 0. O único desfalque santista será o atacante Gabriel, expulso contra o Nacional. David Braz, que sofreu um edema na coxa esquerda durante um treinamento nesta semana, é dúvida, mas viajou para a Argentina.

O Estudiantes, com quatro pontos na liderança da chave, costuma mandar os seus jogos no estádio Ciudad de La Plata, mas optou por transferir o duelo contra o Santos para a casa do Quilmes, de menor capacidade – cerca de 30 mil pessoas – e com características de “caldeirão”. O clube ocupa a 10ª colocação no Campeonato Argentino e está sem vencer há três rodadas.

(com Estadão Conteúdo)