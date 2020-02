Como assistir à estreia do Internacional na Libertadores nesta terça

A caminhada do Internacional na Copa Libertadores da América começa nesta terça-feira, 4. O time dirigido pelo argentino Eduardo Coudet estreia na fase preliminar da competição contra a Universidad de Chile, no Estádio Nacional de Santiago, às 18h. A partida será transmitida com exclusividade pelo canal por assinatura Fox Sports.

O horário do jogo foi antecipado a pedido do governo chileno para que fosse disputado com luz natural por causa dos conflitos que acontecem no país. Integrantes de uma organizada da Universidad de Chile entraram em confronto com a polícia na partida do último sábado, em resposta à morte de um torcedor do Colo-Colo, atropelado por uma viatura na semana passada.

Coudet escalou um time reserva no final de semana e terá os titulares de volta para o duelo da Libertadores. O lateral Rodinei treinou normalmente e está confirmado. A dúvida está no meio-campo, entre Rodrigo Lindoso, Thiago Galhardo e Bruno Boschilia.

O jogo de volta será daqui uma semana, na próxima terça-feira 11, no Beira-Rio. Quem avançar enfrenta o Tolima, da Colômbia, ou o Macará, do Equador, para ficar com a última vaga do Grupo E, formado por Grêmio, América de Cali, da Colômbia e Universidad Católica, do Chile.