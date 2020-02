Como assistir à estreia do Goiás pela Copa Sul-Americana

O Goiás estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira 11. O primeiro jogo do Esmeraldino na competição será contra o Sol de América, do Paraguai, na casa do adversário, o estádio Luis Alfonso Giagni, na cidade de Villa Elisa. A partida, marcada para às 21h30 (horário de Brasília), não terá transmissão pela TV e será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

O técnico Ney Franco poupou os titulares no empate por 1 a 1 contra o Goianésia e volta a colocar os titulares no confronto da Sul-Americana. O Goiás ainda não vai contar com os lesionados Léo Sena e Henrique Almeida. O volante Sandro, ex-Tottenham e seleção brasileira e grande contratação da temporada, ainda não tem condições de jogo e também está fora. Após a saída de Michael para o Flamengo, a esperança de gols está em Lucão do Break, atacante vice-artilheiro da Série B de 2018 pelo clube e que voltou após não conseguir se firmar no Fluminense ano passado.

O clube volta a disputar um duelo continental após cinco anos. Em 2010, conseguiu o seu melhor resultado internacional quando foi finalista da própria Copa Sul-Americana. Rafael Moura, que renovou o contrato com a equipe no começo do ano, foi o artilheiro daquela competição com oito gols. Ele marcou nos dois jogos da final contra o Independiente, mas o Goiás perdeu nos pênaltis e ficou com o vice.