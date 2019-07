Como assistir a Emelec x Flamengo pela Libertadores nesta quarta

O Flamengo começa a caminhada na fase de mata-mata da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 24. O time do técnico português Jorge Jesus visita o Emelec no jogo de ida das oitavas de final do torneio. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio George Capwell, em Guaiaquil, e será transmitida pela Rede Globo para todo o Brasil, e na televisão fechada pelo canal Fox Sports.

A equipe brasileira terá três importantes desfalques para o duelo: os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro e o atacante Vitinho. O último é o caso mais grave e vai passar por uma cirurgia no joelho após se machucar no jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo 21.

No ano passado, Flamengo e Emelec se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores e o time brasileiro venceu as duas partidas: 2 a 1 de virada no Equador, com dois gols de Vinícius Júnior, e 2 a 1 no Maracanã, dessa vez com dois de Everton Ribeiro.