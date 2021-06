Como assistir a Eliminatórias, amistosos e Copa do Brasil nesta terça

Nesta terça-feira, 8, o amante do futebol terá um dia cheio de atrações e expectativa. O grande destaque é o duelo da seleção brasileira diante do Paraguai pelas Eliminatórias, nem tanto pelo aspecto esportivo, mas pelo que será dito no manifesto dos atletas em relação à Copa América. A Copa do Brasil também reserva um importante duelo, com o São Paulo precisando virar a partida contra um dos candidatos a zebra desta edição.

Saiba quais são os jogos do dia e como assisti-los:

Amistosos

Além dos torneios oficiais, haverá bons amistosos, principalmente na parte da tarde. Às 13h, a Polônia de Robert Lewandowski enfrenta a Islândia a seis dias da estreia da Eurocopa, com transmissão do aplicativo Estádio TNT Sports. Às 14h, a seleção brasileira olímpica enfrenta a Sérvia, em Belgrado, e o torcedor poderá assistir por Globo e Sportv.

Às 15h e 15h15, respectivamente, começam os amistosos Hungria x Irlanda e República Tcheca x Albânia, ambos os jogos com transmissão do Estádio TNT Sports. Pouco depois, 15h45, a Espanha, com equipe sub-21, pois o volante Sergio Busquets testou positivo e toda a equipe está isolada, enfrenta a Lituânia; a partida será transmitida pelo Space e Estádio TNT Sports. Para fechar os amistosos do dia, França e Bulgária entramem campo às 16h10, com transmissão do canal pago TNT, do aplicativo pago Estádio TNT Sports e gratuitamente pelo TikTok.

Todos os confrontos entre europeus são os últimos das equipes antes da Eurocopa.

Copa do Brasil

No meio da tarde, às 16h30, Santos e Cianorte se enfrentam pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube do litoral paulista venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e chega com podendo perder por um gol de diferença para a equipe do Paraná. O torcedor poderá acompanhar pela Sportv. Mais tarde, às 19h, o São Paulo recebe o 4 de Julho do Piauí. A modesta equipe do interior piauiense venceu a ida por 3 a 2 e tem vantagem sobre o Tricolor Paulista. A partida terá transmissão do Sportv.

Eliminatórias da Copa

Às 18h, Equador x Peru se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa. A partida terá transmissão do Sportv 2. Também no torneio que vale vaga no próximo mundial, Venezuela e Uruguai entram em campo às 19h30, em partida que o espectador poderá acompanhar pelo Sportv 3.

Mais tarde,às 20h, a Colômbia recebe a Argentina de Lionel Messi, com transmissão do Sportv 2. Para fechar a noite, Paraguai e Brasil entram em campo, às 21h30, com transmissão da Globo e Sportv, em meio à crise política da CBF.