Como assistir a Cruzeiro x Universidad de Chile pela Libertadores

O Cruzeiro enfrenta a Universidad de Chile nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela quarta rodada da fase de Grupos da Copa Libertadores da América. O jogo terá transmissão do canal SporTV.

Com apenas dois pontos no grupo 5, o Cruzeiro ainda não venceu nesta edição da Libertadores e está a 3 pontos da Universidad de Chile. O time mineiro conta com a sua torcida para vencer e entrar de vez na disputa pela classificação às oitavas de final.