Como assistir a Cruzeiro x Internacional pela Copa do Brasil

A briga por uma vaga na final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, 7. O atual bicampeão Cruzeiro recebe o Internacional no jogo de ida da semifinal às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil. O canal por assinatura SporTV e o serviço pay-per-view Premiere também vão mostrar o duelo.

Os mineiros tentam defender o título para salvar a temporada. Apesar de ter conquistado o Campeonato Mineiro no primeiro semestre, a equipe foi eliminada da Copa Libertadores da América, o maior objetivo do clube no ano, após perder nos pênaltis para o River Plate nas oitavas de final. No Brasileirão, a situação é pior ainda: ocupa a zona de rebaixamento após 13 rodadas.

Já o Internacional vive uma situação mais cômoda. Está vivo nas duas principais copas do segundo semestre, a do Brasil e a Libertadores, e enfrenta o Cruzeiro para ir à final e conquistar o título do torneio, que não vem desde 1992.

O outro duelo semifinal entre Grêmio e Athletico-PR acontecerá apenas na semana que vem, porque os paranaenses estão no Japão, onde disputaram e venceram a Copa Levain na manhã desta quarta-feira. Os jogos de volta desta fase serão realizados no dia 4 de setembro.