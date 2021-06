Como assistir a Corinthians x São Paulo e outros jogos do Brasileirão

Enquanto a Eurocopa e a Copa América param e retornam para a fase de quartas de final somente na sexta-feira, 2, a bola volta a rolar nesta quarta, 30, pelo Campeonato Brasileiro com o clássico entre Corinthians e São Paulo, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada da competição. O jogo será transmitido pela TV Globo, pelo canal a cabo SporTV (menos para São Paulo) e pelo Premiere.

Os rivais chegam pressionados. Apesar de não perder há três rodadas – dois empates e uma vitória –, o Corinthians desperdiçou contra o Fluminense, com um jogador a mais, a chance de somar três pontos fora de casa. Eliminado precocemente da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o time concentra forças na competição.

A principal novidade será o retorno do atacante Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport. Ele foi regularizado e deve ficar como opção no banco de reservas. Outro retorno é o do meio-campista Luan, recuperado de lesão.

A situação do São Paulo é ainda mais delicada. Apesar do recente título estadual, a equipe faz o seu pior início na competição em toda a sua história, com apenas 19% de aproveitamento e na zona de rebaixamento. Além disso, jamais venceu no estádio corintiano: são dez derrotas e quatro empates.

Fluminense e Athletico-PR, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, além de Fortaleza e Chapecoense, no Castelão, ambos às 16h, abrem a rodada. O segundo jogo será transmitido pelo Premiere. Logo na sequência, às 19h, o Internacional recebe o Palmeiras, no Beira-Rio, enquanto o Bahia enfrenta o América-MG, em Pituaçu, ambos pelo Premiere.

Depois, às 20h30, apenas uma partida: Santos e Sport, na Vila Belmiro, pelo Premiere. A equipe do técnico Fernando Diniz tenta manter o embalo após somar sete pontos nas últimas três rodadas.

Por fim, às 21h30, em horário simultâneo ao Majestoso, Juventude e Grêmio, no Alfredo Jaconi, encerram a primeira parte da oitava rodada. O jogo terá transmissão da afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e do Premiere. Na quinta, 1º, mais três partidas: Red Bull Bragantino x Ceará, Atlético-MG x Atlético-GO e Cuiabá x Flamengo.

Veja a programação completa:

16h: Fluminense x Athletico-PR – Raulino de Oliveira

16h: Fortaleza x Chapecoense – Castelão

19h: Internacional x Palmeiras – Beira-Rio

19h: Bahia x América-MG – Pituaçu

20h30: Santos x Sport – Vila Belmiro

21h30: Corinthians x São Paulo – Neo Química Arena

21h30: Juventude x Grêmio – Alfredo Jaconi