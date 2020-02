Como assistir a Corinthians x Santo André pelo Campeonato Paulista

O Corinthians enfrenta o Santo André nesta quarta-feira 26, a partir das 21h30 (de Brasília), em Itaquera, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será transmitida na TV aberta pela Rede Globo e no pay-per-view pelo canal Premiere.

A equipe da capital paulista atravessa um momento complicado no ano, principalmente após eliminação precoce na Pré-Libertadores, pelo Guaraní, do Paraguai. No Paulistão, o Corinthians vem de derrota inesperada para o Água Santa na última rodada, por 2 a 1. O clube, apesar dos resultadores ruins, ainda consegue se manter na segunda colocação do Grupo D, mas é perseguido de perto por Red Bull Bragantino e Ferroviária.

O técnico Tiago Nunes vive fase instável, mas conta com apoio da diretoria do clube. Para a partida contra o Santo André, o técnico gaúcho não poderá contar com o goleiro Cássio e com o volante Camacho, ambos titulares, que cumprem suspensão. O volante Ramiro, o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o zagueiro Léo Santos estão no departamento médico e também serão desfalques no Corinthians.

Prováveis escalações:

Corinthians: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo e Luan; Yony González, Vágner Love e Boselli

Santo André: Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo e Marlon; Nando Carandina, Dudu Vieira e Vitinho Mesquita; Douglas Baggio, Branquinho e Ronaldo