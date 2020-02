Como assistir a Corinthians x Guaraní-PAR pela Libertadores

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians precisará vencer o Guaraní, do Paraguai, nesta quarta-feira, 12, para se classificar à terceira e última fase prévia da Copa Libertadores da América. O jogo acontece na Arena Corinthians, a partir das 21h30 (de Brasília) e terá transmissão em TV aberta e fechada, por Globo e SporTV. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

O Corinthians jamais venceu e sequer marcou um gol diante do adversário paraguaio – foram três derrotas em três partidas, as primeiras no duelo válido pelas oitavas de final da Libertadores de 2015. Nesta quarta, vitória do Corinthians por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Para avançar no tempo normal, o time paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Para o Guaraní, basta um empate ou até uma derrota mínima com mais de dois gols (2 a 1, 3 a 2 e assim por diante) devido à regra do gol qualificado fora de casa.

Pressionado após derrota na estreia e também no último jogo do Paulista, diante da Inter de Limeira, o Corinthians pode ter a volta de Pedrinho, que participou do pré-olímpico com a seleção brasileira, e tem boas chances de ser titular.

Publicidade

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Camacho e Cantillo; Luan, Everaldo (Pedrinho), Janderson (V. Love) e Boselli. Técnico: Tiago Nunes

Guaraní: Servio; Á. Benítez, Báez, Romaña e G. Benítez; Florentin, Ramírez, Redes, Morel e E. Benítez; F. Fernandez. Técnico: Gustavo Costas