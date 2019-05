Como assistir a Corinthians x Chapecoense e a outros jogos da rodada

Oito jogos da segunda rodada do Brasileirão acontecem no feriado desta quarta-feira, 1º de maio, com destaque para Corinthians x Chapecoense, às 16h (de Brasília), em Itaquera. O jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas no canal Premiere. O duelo Inter e Flamengo, no mesmo horário, em Porto Alegre, também será transmitido somente pelo sistema pay-per-view.

O atual campeão Palmeiras, por sua vez, não terá seu jogo transmitido na TV. Por não ter fechado contrato com o Grupo Globo e por enfrentar o CSA, um time que não mantém acordo com a Turner, a partida desta quarta, às 16h, em Alagoas, só será transmitida via rádio (Transamérica e Bandeirantes enviaram equipes ao estádio Rei Pelé, além de rádios de Maceió e outras webrádios que farão a transmissão).

A Rede Globo transmitirá em TV aberta os jogos das 21h30 (São Paulo x Goiás, para São Paulo, e Vasco x Atlético-MG, para o Rio. A TNT, que estreou suas transmissões no fim de semana, fará a transmissão de Fortaleza x Athlético Paranaense.

Programação da 2ª rodada

1º de maio – quarta-feira

16h – Internacional x Flamengo – Premiere

16h – Corinthians x Chapecoense – Premiere

16h – CSA x Palmeiras – Sem transmissão na TV

19h15 – Avaí x Grêmio – Premiere e SporTV

19h15 – Cruzeiro x Ceará – Premiere

21h30 – Goiás x São Paulo – Globo e Premiere

21h30 – Vasco x Atlético-MG – Globo e Premiere

21h30 – Fortaleza x Athletico-PR – Globo, TNT, EI Plus

2 de maio – quinta-feira

19h15 – Santos x Fluminense – Premiere

20h – Bahia x Botafogo – Premiere