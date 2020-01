Como assistir a Corinthians x Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista

O atual tricampeão Corinthians e o Botafogo de Ribeirão Preto estreiam no Campeonato Paulista 2020 nesta quinta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. O duelo, que também marca a estreia oficial do técnico Tiago Nunes, terá transmissão em TV fechada, pelo SporTV e pelo Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

O técnico Tuiago Nunes não poderá contar com Danilo Avelar, que teve detectada uma pubalgia, nem o volante colombiano Victor Cantillo, com problemas de documentação. O Corinthians terá como titulares quatro atletas que não foram aproveitados em outras temporadas: Pedro Henrique, Lucas Piton, Camacho, Richard. O destaque do time é o meia Luan, que já marcou seus dois primeiros gols na Flórida Cup, torneio amistoso nos EUA.

O Corinthians está no Grupo D, ao lado de Bragantino, Ferroviária e Guarani. Depois da estreia, enfrentará, na ordem, Mirassol, Ponte Preta e Santos. O Botafogo está no Grupo B, com Palmeiras, Novorizontino e Santo André, e seus próximos adversários serão Ponte Preta, Ituano e Mirassol.

Publicidade

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard e Camacho; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli. Técnico: Tiago Nunes

Botafogo: Darley, Didi, Reginaldo, Caíque, Willian Oliveira, Gilson, Ferreira, Rafinha, Gustavo Henrique, Diego Cardoso e Murilo Oliveira. Técnico: Wagner Lopes.