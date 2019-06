Colômbia e Chile disputam nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena do Corinthians, em São Paulo, a terceira vaga na semifinal da Copa América. A partida será transmitida na TV fechada, pelo canal SporTV.

O Chile é o atual bicampeão do torneio, enquanto a Colômbia é a única com 100% de aproveitamento no torneio. Os colombianos buscam a segunda conquista, 18 anos depois da primeira.