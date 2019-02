Como assistir a Chelsea x Manchester United pela Copa da Inglaterra

O Chelsea enfrenta o Manchester United nesta segunda-feira, 18, a partir das 16h30 (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida tem transmissão no Brasil pelo YouTube e Facebook do canal de streaming DAZN.

Escalação do Chelsea:

Goleiro: Kepa

Defensores: César Azplilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz e Marcos Alonso

Meias: N’Golo Kanté, Jorginho e Mateo Kovacic

Atacantes: Pedro, Eden Hazard e Gonzalo Higuaín

Escalação do Manchester United:

Goleiro: Sergio Romero

Defensores: Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelof e Luke Shaw

Meias: Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba e Juan Mata

Atacantes: Marcus Rashford e Romelu Lukaku