Como assistir a Chelsea x Barcelona, ao vivo, em TV aberta

Chelsea e Barcelona se enfrentarão nesta terça-feira, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O duelo, que já se transformou em um clássico europeu e terá em campo estrelas como Lionel Messi e os brasileiros Paulinho e Willian, será transmitido, ao vivo, em três emissoras: Esporte Interativo (TV fechada) e Rede Globo e Band (TV aberta).

O confronto é especial para Lionel Messi, que jamais marcou em oito partidas contra o Chelsea. O jogo também traz boas lembranças a Paulinho, que conquistou, pelo Corinthians, o Mundial de Clubes de 2012 contra o clube inglês. O jogo também marca sua volta à capital inglesa, onde não conseguiu se destacar pelo Tottenham.

Do lado do Chelsea, o técnico italiano Antonio Conte tem seu cargo ameaçado e precisa de um bom resultado. Os espanhóis Cesc Fàbregas e Pedro Rodríguez, formados na categoria de base do Barça, são destaques do time inglês, assim como o brasileiro Willian, que vive boa fase.

Chelsea e Barcelona se enfrentaram cinco vezes em fases decisivas da Champions League. O clube espanhol levou a melhor em 2000, 2006 e 2009 e o inglês venceu em 2005 e 2012, todos em confrontos quentes e lembrados por lances históricos. No último encontro, em 2012, o Chelsea venceu na semifinal, no Camp Nou, em partida em que Messi desperdiçou um pênalti.