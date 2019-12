Como assistir a Ceará x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians e Ceará se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira em uma verdadeira decisão para as duas equipes: o time paulista tem como objetivo garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, enquanto os cearenses só querem a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. O jogo será transmitido apenas no serviço de pay-per-view Premiere.

O palco da partida será o Castelão, estádio que deve receber talvez o maior público do Ceará no campeonato. Uma promoção colocou os ingressos da partida a partir de 5 reais, e por isso são aguardados cerca de 35 000 torcedores.

“A gente tem de ser inteligente, a gente sabe que eles vão vir para o abafa, conforme o tempo for passando vai bater o desespero. A gente tem de estar preparado para isso, saber utilizar isso a favor, mas não usar isso embaixo do braço e esperar o Ceará tomar as atitudes”, avisou, Gabriel.

No Corinthians, a grande dúvida é Pedrinho, que sente dores na panturrilha. Danilo Avelar deve voltar ao time após desfalcar a equipe contra o Galo por causa de um trauma no ombro. E na frente, Boselli e Gustavo lutam por uma vaga.

Já Argel Fucks não poderá contar com Valdo e Willian. A tendência é que Tiago Alves e Ricardinho entrem na equipe. Por outro lado, o lateral-direito Samuel Xavier cumpriu suspensão e volta ao time.

“Importante a gente neutralizar o Corinthians, a ansiedade pela cobrança que muitas vezes vem pela arquibancada. Eles estão acostumados a jogar com estádio cheio, contra ou a favor. Vai ser guerra. Vamos guerrear até o final para conseguir o nosso objetivo”, avisou Luiz Otávio.

Prováveis escalações para Ceará x Corinthians

Ceará: Diogo; Samuel, Luís Otávio, Brock e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima, Baxola e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho. Técnico: Argel Fucks

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Pedrinho (Mateus Vital) e Clayson; Gustavo (Boselli). Técnico: Dyego Coelho