Como assistir a Brasil x Paraguai pelas quartas de final da Copa América

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 21h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio, pela primeira partida das quartas de final da Copa América. Esse será o primeiro jogo do Brasil na cidade pelo torneio e terá transmissão da TV aberta, pela Rede Globo, e da TV fechada, pelo SporTV.

Das seleções da América do Sul, com exceção dos rivais Argentina e Uruguai, o Paraguai é o time com melhor desempenho contra o Brasil. Em 79 jogos, são 11 vitórias paraguaias e 21 empates, com 22,8% de aproveitamento do Paraguai. É também o time sul-americano, com exceção dos rivais, com mais gols marcados contra o Brasil: 66. Nas Copas América de 2011 e 2015, os paraguaios eliminaram o Brasil na fase quartas de final, após empate no tempo normal e vitória nos pênaltis. Em 1949, no Brasil, o Paraguai venceu a seleção brasileira na última rodada por 2 a 1 e levou a decisão para uma partida extra, vencida pelos brasileiros por 7 a 0. Em 1953, o Paraguai venceu o Brasil por 3 x 2 em partida extra e foi campeão. Em 1979, o Paraguai eliminou o Brasil na semifinal, com vitória por 2 a 1 em Assunção.