Como assistir a Brasil x Colômbia e a jogos decisivos da Euro nesta quarta

Nesta quarta-feira, 23, a bola rola volta a rolar por diversos campeonatos. No velho continente, as atenções estarão voltadas para as decisões dos grupos da Eurocopa. Por aqui, a seleção brasileira entra em campo pela terceira vez na Copa América, agora diante da Colômbia, e o Brasileirão chega à sua sexta rodada.

Às 13h (de Brasília), em Sevilla, Eslováquia e Espanha se enfrentam. A partida válida pelo grupo E da Eurocopa tem peso decisivo e poderá ser acompanhada pelo canal pago SporTV. O jogo é crucial para a seleção espanhola, que ainda não venceu no torneio e precisa de três pontos para assegurar a classificação direta para às oitavas de final. A Eslováquia, por outro lado, venceu na estreia e um empate significa excelentes possibilidades de vaga na próxima fase.

Pelo mesmo grupo, no mesmo horário (13h), Suécia e Polônia jogam na Rússia. Os suecos têm quatro pontos conquistados e são líderes do grupo. Por outro lado, a seleção polonesa marcou apenas um ponto, fato que gera a necessidade de uma vitória para sonhar com as oitavas de final. O torcedor poderá acompanhar a partida no SporTV 2.

Mais tarde, às 16h, Portugal e França reeditam a final da última Euro. Nesta ocasião, o jogo também tem caráter decisivo. A equipe lusitana precisa pontuar para não depender exclusivamente de outros resultados. “Les Bleus”, por outro lado, jogam para assegurar a liderança do grupo. A partida que acontecerá em Budapeste, na Hungria, e será televisionada pelo SporTV.

No mesmo horário, pelo mesmo grupo, um duelo cercado de polêmicas extracampo acontece. O Alemanha x Hungria gera rivalidade antes mesmo de a bola rolar, pois, nos dois jogos disputados em terras húngaras, manifestações racistas e homofóbicas vieram da ala de extrema-direita no estádio. Como resposta, a Federação Alemã tinha o intuito de “colorir” com o arco-íris LGBTQ+ o Estádio de Munique. Porém, a Uefa proibiu a manifestação, em um gesto celebrado pelo governo da Hungria.

Em termos de jogo, uma vitória húngara representaria a sobrevivência do sonho de classificação. Os alemães, por outro lado, jogam para afirmar a vaga na próxima fase; a partida será transmitida pelo SporTV 3.

Pelo Brasil

Os quatro jogos do dia do Campeonato Brasileiro acontecem às 19h. Com transmissão do SporTV, o Atlético Goianiense, em boa fase, recebe o Fluminense; apenas com transmissão via pay-per-view do Premiere, acontecem os seguintes jogos: Flamengo x Fortaleza, Red Bull Bragantino x Palmeiras e São Paulo x Cuiabá.

Pela Copa América, a rodada será aberta às 18h. O confronto entre Peru e Equador, tem caráter um pouco mais decisivo, pois a seleção equatoriana marcou apenas um ponto em dois jogos. O torcedor poderá acompanhar pelo Fox Sports.

Às 21h, o jogo da seleção brasileira fecha o dia. Ainda não vazado, o Brasil enfrenta a Colômbia no Estádio Nilton Santos, no Rio. Em busca de manter 100% de aproveitamento, o time treinado por Tite pode garantir a classificação para a próxima fase, de maneira antecipada. A seleção colombiana, da mesma forma, conta com uma vitória para garantir vaga nas quartas de final. A partida será transmitida em TV aberta pelo SBT e pelo canal pago ESPN Brasil.