Como assistir a Barcelona x Roma pelas quartas da Champions

Barcelona e Roma se encontram nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, na partida de ida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Será a primeira vez que as equipes se enfrentarão em duelos de mata-mata em competição oficial. O jogo terá transmissão pela Band e Globo na tevê aberta e pelo Esporte Interativo na fechada.

O Barcelona chega como grande favorito e tanto na Champions quanto no futebol espanhol faz uma ótima temporada. O time de Lionel Messi, que lidera o Campeonato Espanhol, só sofreu uma derrota na Espanha, para o Espanyol na Copa do Rei. Na Liga dos Campeões, são cinco vitórias e três empates em oito jogos.

A Roma ocupa a terceira posição no Italiano com 60 pontos e foi eliminada na Copa da Itália. Na fase de grupos da Champions, terminou como líder do Grupo C, na frente de Chelsea e Atlético de Madri. Depois, nas oitavas de final, passou pelo Shakhtar Donetsk.