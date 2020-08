Como assistir a Bahia x Ceará pela final da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste de 2020 chegará ao fim na noite desta terça-feira, 4, a partir das 21h30 (de Brasília), com a decisão entre Bahia e Ceará, no estádio Pituaçu, em Salvador. O clube cearense entra em vantagem depois de ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1. A finalíssima será transmitido em TV aberta por todas as afiliadas do SBT no Nordeste, em TV fechada pelo Fox Sports, para todo o Brasil; e também na plataforma online Live FC e no canal oficial da Copa do Nordeste no YouTube.

O Ceará pode perder por até um gol de diferença para conquistar o bicampeonato regional – o primeiro título veio em 2015, batendo justamente o Bahia. Já o clube de Salvador, campeão em 2001, 2002 e 2017, tem a chance de igualar o recorde de quatro taças do rival Vitória. Para isso, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença, o que levaria a decisão para as penalidades.

Retomada desde 2013, a “Lampions League”, como é chamada por seus fãs, é um sucesso de público e financeiro. O campeão de 2020 receberá uma premiação extra de 1 milhão de reais, além dos quase 3 milhões acumulados em fases anteriores (tanto Ceará quanto Bahia pertencem ao grupo 1, o daqueles que recebem as maiores cotas).

Favorito, o Ceará do técnico Guto Ferreira, terá o desfalque de Charles, suspenso, que deve ser substituído por William Oliveira. No Bahia, o técnico Roger Machado mantém mistério, mas deve mexer no ataque com a entrada de Rossi. Uma das estrelas do time, o atacante Gilberto segue se recuperando de lesão no joelho e deve ficar de fora.

Prováveis escalações

Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Flávio, Rodriguinho, Rossi, Élber e Fernandão. Técnico: Roger Machado

Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.