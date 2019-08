Como assistir a Atlético-MG x La Equidad pelas quartas da Sul-Americana

O Atlético Mineiro enfrenta o La Equidad, da Colômbia, nesta terça-feira, 20, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto não será transmitido na televisão e estará disponível apenas nas plataforma de streaming esportivo DAZN.

Depois de um começo de ano ruim, caindo na fase de grupos da Libertadores, o clube mineiro Mineiro atravessa um bom momento na temporada, com boas atuações na Sul-Americana e no Brasileirão, onde ocupa a quarta colocação. O Atlético chegou às quartas de final da competição ao eliminar o Botafogo com duas vitórias tranquilas e é favorito para o confronto contra o time colombiano.

O Atlético terá o retorno do atacante Ricardo Oliveira e do volante Jair, que foram poupados na derrota do último domingo, por 1 a 0, para o Athletico Paranaense. O técnico Rodrigo Santana não poderá contar com os goleiros Victor e Uilson, e com o meia Gustavo Blanco, que se recuperam de lesões.

Prováveis escalações:

Atlético Mineiro: Cleiton, Patric, Fábio Santos, Réver e Igor Rabello, Jair, Elias, Vinícius e Cazares, Chará e Ricardo Oliveira

La Equidad: Novoa, Torralvo, Castro, Riquett e Arboleda, Motta, Pablo Lima, Palomeque, Pacheco e Vargas e Ethan González