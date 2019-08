Como assistir a Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão

Os rivais mineiros Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, no estádio Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vivendo momentos distintos. O clássico será transmitido ao vivo em TV aberta num horário incomum, às 19h, pela TV Globo de Minas Gerais, e também em TV fechada, pelo canal Premiere.

Na parte de cima da classificação com 21 pontos (mais que o dobro do rival, que tem 10 e flerta com a zona de rebaixamento), o Atlético chega animado com a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o Botafogo. Já o Cruzeiro precisa se recuperar no Brasileirão e vem abatido com a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores diante do River Plate, em pleno Mineirão.