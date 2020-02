Como assistir a Atlético de Madri x Liverpool pela Liga dos Campeões

O Atlético de Madri enfrenta o Liverpool nesta terça-feira 18, a partir das 17h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será transmitida apenas no Facebook do canal Esporte Interativo e pelo pay-per-view no EI Plus.

O time espanhol entra em campo pressionado devido ao mau desempenho na temporada. No Campeonato Espanhol, a equipe ocupa apenas o quarto lugar, com a mesma quantidade de pontos do Sevilla, quinto. O técnico argentino Diego Simeone passa pela primeira vez por um momento de instabilidade no cargo e tem chances de ser demitido em caso de eliminação.

O Liverpool, por outro lado, vive uma das melhores fases de seus 128 anos de história. Sob comando do alemão Jürgen Klopp, o time inglês, atual campeão da Champions, ainda não perdeu no Campeonato Inglês, do qual é líder disparado com 25 vitórias em 26 jogos, totalizando 76 pontos conquistados e um aproveitamento histórico de 97,4%. Favorito, o Liverpool entrará em campo nesta terça com força máxima.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Atlético de Madri

Publicidade

Goleiro: Oblak

Defensores: Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe e Renan Lodi

Meias: Thomas Partey, Marcos Llorente, Saúl e Koke

Atacantes: Ángel Correa e Vitolo

Liverpool

Goleiro: Alisson

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk e Alexander Robertson

Meias: Jordan Henderson, Fabinho e Georginio Wijnaldum

Atacantes: Sadio Mane, Mohamed Salah e Roberto Firmino