Como assistir a Athletico-PR x River Plate pela Recopa Sul-Americana

O Athletico-PR e o River Plate jogam nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, torneio disputado entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior. O jogo terá transmissão pela internet pelo serviço de streaming DAZN.

O Athletico entrou com time reserva em sua última partida, contra o Corinthians, para preservar os titulares para este jogo – e perdeu por 2 a 0. O River não joga desde o último dia 14, quando foi eliminado da Copa da Superliga Argentina pelo Atlético Tucumán, mesmo com vitória por 4 a 1 – havia perdido por 3 a 0 na ida e sofreu gol em casa. Antes disso, sua última partida foi o empate em 2 a 2 com o Internacional pela Libertadores no Monumental de Núñez.

O jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana será no próximo dia 30, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Antes de voltar a pegar o River, a equipe paranaense enfrentará o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

