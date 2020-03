Como assistir a Athletico-PR x Peñarol pela Copa Libertadores

O Athletico Paranaense enfrenta o Peñarol nesta terça-feira 3, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será transmitida pelo canal Fox Sports e terá descrição, lance a lance, no site de PLACAR.

Tabela completa da Copa Libertadores 2020

O time paranaense estreia na competição tentando melhorar a campanha da última temporada, quando a equipe parou nas oitavas de final, para o Boca Juniors. No Grupo C, os atuais campeões da Copa do Brasil terão confrontos difíceis contra Peñarol, pentacampeão da Libertadores, Colo-Colo, campeão em 1991, e Jorge Wilstermann. O Athletico também terá de lidar com a perda de seus principais jogadores, como os atacantes Rony e Marco Rúben, e o meia Bruno Guimarães.

No comando técnico, a equipe contará com o experiente Dorival Júnior, após perder Tiago Nunes para o Corinthians, eliminado na Pré-libertadores. Dorival, para o jogo contra o Peñarol, terá apenas o desfalque do goleiro Santos, que se recupera de cirurgia no joelho. No lado uruguaio, o ex-meia Diego Forlán, eleito o melhor jogador da Copa de 2010, é a principal novidade, pois disputará sua primeira Libertadores como treinador.

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli. Técnico: Dorival Júnior

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni Gonzalez, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal e Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías De Los Santos e Piquerez; David Terans e Xisco Jiménez. Técnico: Diego Forlán