Como assistir a Arsenal x Liverpool pela Supercopa da Inglaterra

O Arsenal enfrenta o Liverpool neste sábado 29, a partir das 12h30 (de Brasília), em Wembley, em jogo válido pela Supercopa da Inglaterra. O clássico será transmitido com exclusividade pelo DAZN, plataforma de streaming esportivo.

A Community Shield, como é conhecida a competição, abre a temporada inglesa com um confronto entre o vencedor do Campeonato Inglês, o Liverpool, e da Copa da Inglaterra, o Arsenal. No ano passado, o troféu ficou com o Manchester City, que bateu o próprio Liverpool, nos pênaltis, na ocasião.

Para o jogo deste sábado, o Arsenal terá o reforço do brasileiro Willian, grande contratação do clube para esta temporada. O meia fará sua estreia pelo clube depois de disputar sete temporadas pelo rival Chelsea. A principal estrela dos Gunners, no entanto, é o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, vice-artilheiro da última edição da Premier League, com 22 gols.

O Liverpool ainda não anunciou nenhum novo reforço e deve manter o time principal das últimas temporadas, campeão do Campeonato Inglês 2020 e da Champions League 2019. O trio de ataque formado por Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino é a principal ameaça ao Arsenal na disputa da Supercopa.

Confira as prováveis escalações

Arsenal:

Emiliano Martínez; Héctor Bellerin, William Saliba, David Luiz e Kieran Tierney; Granit Xhaka, Bukayo Saka e Willian; Nicolas Pépé, Alexander Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang

Liverpool:

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk e Andy Robertson; Fabinho, Georginio Wijnaldum e Naby Keita; Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino.