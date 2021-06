Como assistir a Argentina x Uruguai e a outros jogos desta sexta

A sexta-feira, 18, reserva grandes atrações esportivas na Euro e na Copa América. Em São Petersburgo, às 10h, Suécia e Eslováquia abrem o dia no torneio europeu. Os suecos chegam para a partida após empate contra a Espanha, na estreia, portanto, um triunfo os colocaria em situação interessante no grupo. O mesmo vale para a seleção eslovaca, que venceu a Polônia na estreia, e pode se garantir nas oitavas de final de forma antecipada. A transmissão fica por conta do SporTV.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Mais tarde, às 13h, a atual vice-campeã do Mundo, Croácia, enfrenta a República Checa, no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia. O confronto também será transmitido pelo SporTV. A seleção croata foi derrotada pela Inglaterra na primeira partida, por isso, precisa de uma vitória para buscar tranquilidade. Os checos, por outro lado, caso pontuem, já ficam em situação confortável visando classificação.

Para fechar o dia europeu, às 16h, em Wembley, o clássico mais antigo do futebol mundial: Inglaterra x Escócia. Assim como as outras da Euro, o torcedor poderá acompanhar pelo SporTV.

Para a partida, o “desespero” da vitória fica por conta da Escócia, que perdeu a partida inicial contra a República Checa. A Inglaterra, por outro lado, caso vença, garante vaga nas oitavas de final. Porém, do lado escocês a vitória só chega com quebra de tabu. Isso, pois, a seleção escocesa não vence a inglesa desde 1999.

Logo em seguida do fim do dia europeu, as atenções viram para a América do Sul, na Copa América. Às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Chile e Bolívia jogam. Os chilenos empataram a primeira partida contra a Argentina, já os bolivianos foram derrotados pelo Paraguai. O jogo será transmitido pelo Fox Sports.

Para fechar a noite de sexta-feira, o mais tradicional clássico sul-americano acontece. Às 21h, Argentina e Uruguai se enfrentam. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o clássico do Rio da Prata será transmitido pela ESPN Brasil.

A celeste olímpica ainda não jogou na competição, portanto, faz sua estreia; a expectativa é que Cavani e Suárez joguem. Do lado da Argentina, um empate com o Chile cravou a instabilidade da equipe. Por outro lado, a presença de Lionel Messi pode ser o fator desequilibrante para os argentinos.