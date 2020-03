Como assistir a América de Cali x Grêmio pela Copa Libertadores

O Grêmio inicia nesta terça-feira, 3, a busca pelo tetracampeonato da Copa Libertadores diante do América de Cali, na Colômbia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela estreia do Grupo E. A partida será transmitida em TV fechada pelo SporTV e terá descrição, lance a lance, no site de PLACAR.

A equipe colombiana, que no ano passado conquistou o título nacional encerrando 11 anos de jejum, é dirigido pelo brasileiro naturalizado costa-riquenho Alexandre Guimarães. Atualmente, o América de Cali ocupa a sétima posição do Campeonato Colombiano. O destaque do time é o atacante Michael Rangel.

Já o Grêmio, que chegou às semifinais nas últimas três edições, vem em fase conturbada depois de perder a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias. Renato Gaúcho terá os desfalques dos defensores Kannemann, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira. O meia Thiago Neves é dúvida.

América e Grêmio integram o grupo E, que tem ainda o Inter e a Universidad Católica, que se enfrentam nesta quarta, às 19h15, no Beira-Rio.

Prováveis escalações:

América de Cali: Chaux; Arrieta, Marlon Torres, Segovia e Velasco; Sierra, Jaramillo e Cabrera; Vergara, Rangel e Pisano. Técnico: Alexandre Guimarães.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Caio Henrique (Cortez); Lucas Silva; Alisson, Matheus Henrique, Maicon e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.