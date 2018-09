Como assistir a Alemanha x França pela Liga das Nações

A partida inaugural da primeira divisão da Liga das Nações entre Alemanha e França, os dois últimos campeões mundiais, acontece nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília) – direto de Munique -, e terá transmissão apenas da TV fechada, pelo canal TNT.

Campeã do mundo em 2014, a Alemanha tenta recuperar seu prestígio contra a França, atual campeã do mundo e líder do Ranking da Fifa, dois meses depois de ser eliminada na primeira fase do Mundial com derrotas para México e Coreia do Sul. Os franceses, com os mesmos jogadores que venceram a Copa, iniciam novo ciclo no torneio criado pela Uefa para substituir os amistosos disputados nas datas Fifa.