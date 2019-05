Como assistir a Ajax x Tottenham pela Liga dos Campeões

Ajax e Tottenham definem nesta quarta-feira, 8, em Amsterdã, quem será o adversário do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019. O time holandês entra com boa vantagem, depois de ter vencido o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, em Londres. A partida entre Ajax e Tottenham será transmitida ao vivo pelo site da PLACAR, pelo canal de TV fechada TNT, pela página de Facebook do Esporte Interativo e pelo serviço de streaming Esporte Interativo Plus, a partir das 16h.

O Tottenham busca chegar à sua primeira final, enquanto o jovem e talentoso time do Ajax, maior surpresa do torneio, tentará reviver os tempos de glória do clube quatro vezes campeão. O jogo na Arena Johan Cruijff marcará o encontro entre dois atacantes brasileiros formados nas categorias de base do São Paulo: David Neres, pelo Ajax, e Lucas Moura, pelo Tottenham.

Neres, de 22 anos, é um dos destaques do torneio: atuou em todos os onze jogos, deu duas assistências e marcou dois gols importantíssimos, contra o Real Madrid, nas oitavas de final, e contra a Juventus, nas quartas, ambas na casa do adversário. A boa fase o levou à seleção brasileira. Pelo São Paulo, sua passagem foi breve: jogou apenas oito jogos e fez três gols. Em 2017, o Ajax desembolsou 45 milhões por 80% do jogador.

Já Lucas Moura foi um dos raros casos recentes em que o time do Morumbi conseguiu segurar o atleta por um tempo razoavelmente maior, até conquistar um título. Lançado ao time profissional em 2010 depois de brilhar na conquista da Copa São Paulo daquele ano, o atacante fez 128 jogos, com 33 gols marcados e 25 assistências. Seu último ato antes de ir para o PSG, por 108, 3 milhões de reais, foi erguer a taça da Copa Sul-Americana de 2012, último título do clube, ao lado de Rogério Ceni.

Em baixa no PSG, pelo qual fez 46 gols em 229 jogos, Lucas chegou ao Tottenham em janeiro de 2018, e conquistou seu espaço. Nesta temporada, participou de 46 jogos, com doze gols e duas assistências. Assim como Neres, ele balançou as redes duas vezes na atual Champions.

Lucas aproveitou as ausências de Heung-min Son e Harry Kane para tornar-se o “12º jogador” de Mauricio Pochettino. O sul-coreano passou boa parte da temporada servindo sua seleção, enquanto o centroavante inglês sofreu com duas lesões em 2019. A mudança de posição também pode ter contribuído para a melhora do futebol de Lucas. O jogador deixou a ponta direita e passou a atuar mais como um segundo atacante.

Desfalques de Pochettino – O Tottenham segue cheio de problemas para a montagem do 11 inicial. O atacante inglês Harry Kane, o meia argentino Erik Lamela e o volante inglês Harry Winks, todos lesionados, estão fora do jogo desta quarta-feira em Amsterdã.

Por outro lado, Heung-Min Son estará disponível depois de ter cumprido suspensão na partida de ida. O camisa 7, dessa forma, é apontado como presença certa no setor ofensivo, provavelmente, como homem de referência, enquanto Dele Alli, Christian Eriksen e Lucas Moura deverão municiá-lo.

Prováveis escalações

Ajax: Onana; Mazraoui (ou Veltman), Blind, De Ligt e Tagliafico; Van de Beek, De Jong e Schöne; Ziyech, Tadic e David Neres (Huntelaar). Técnico: Erik ten Hag.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez (ou Vertonghen) e Rose; Sissoko, Wanyama e Eriksen; Alli, Lucas Moura e Son. Técnico: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Felix Brych (Alemanha), auxiliado pelos compatriotas Mark Borsch e Stefan Lupp.

(com Gazeta Press e EFE)